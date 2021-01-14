美駐聯合國大使取消訪台 京促停「倚美謀獨」動作

美國駐聯合國大使克拉夫特原定昨日訪問台灣，但行程突然被美國國務院取消。台灣對決定表示惋惜，但予以理解及尊重。在北京，外交部重申，堅決反對美國與台灣任何形式的官方往來，要求美方立即停止錯誤做法。美國駐聯合國大使克拉夫特原定昨午抵達台灣，今日與蔡英文總統會面。但美國國務院周二發聲明，指為致力確保交接程序可順利完成，取消本周所有官員的外訪計劃，包括克拉夫特的訪台行程。



在台灣，總統府表示感到惋惜，但理解並尊重美國國務院的決定，對於克拉夫特無法如期率團訪台感到惋惜，但歡迎她將來在適當時機到訪。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會回應有關提問時表示，堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，無論在甚麼情況下，美國政府都應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，這是美方作出的承諾。中方也希望民進黨當局能夠立即停止「倚美謀獨」的有關動作。



