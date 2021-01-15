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美稱與台站在一起 北京警告將付沉重代價

2021-01-15 列印
　　美國駐聯合國大使克拉夫特與台灣的總統蔡英文會面取消後，昨日上午兩人進行視像對話。克拉夫特表明美國與台灣站在一起，而且一直會是朋友與夥伴；中國外交部指中方堅決反對，警告美方政客必將為錯誤言行付出沉重代價。路透社報道，克拉夫特在視像會面後在社交平台發貼文分享視像對話的畫面，並提到「由於中國阻撓，讓台灣無法在聯合國體系分享成就；美國與台灣站在一起，美國是台灣的朋友與夥伴，也同為民主支柱。」

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