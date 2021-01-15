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孟晚舟稱保釋軟禁期間 多次收附子彈恐嚇信

2021-01-15 列印
　　華為副董事長孟晚舟提出放寬保釋條件的申請遭反對，根據負責孟晚舟住所保安工作的證人在庭上作供指出，孟晚舟在保釋軟禁期間，多次收到附有子彈恐嚇信。而孟晚舟的律師質疑，保安公司只是不想失去這筆生意。負責孟晚舟寓所保安工作的公司Lions Gate Risk Management行動總監梅納德（Doug Maynard）在庭上指出，孟晚舟在去年六至七月期間，收到五至六封恐嚇信。據報，信件是郵寄來，外邊有標記容易辨識，部份信內更附有子彈。

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