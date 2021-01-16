  • 2021年1月16日 星期六
  • 20º
  • 68%
熱門： 張竹君WhatsAppSignal年宵行蹤

日報新聞 > 中國

習近平：主力暢通經濟循環

2021-01-16 列印
習近平：主力暢通經濟循環
Previous Next

　　中國上年八月召開經濟社會領域專家座談會，國家主席習近平（圖）就中長期經濟社會發展作講話，他昨在官方《求是》雜誌發文重提事件並強調，十四五時期是中國向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年，中國將進入新發展階段，要推動國內國際雙循環的新格局，又指此乃重塑中方與國際合作和競爭的戰略。

　　習近平講話中提及六點：以辯證思維看待新發展階段的新機遇新挑戰，暢通國民經濟循環為主構建新發展格局，以科技創新催生新發展動能，深化改革激發新發展活力，以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢，以共建共治共享拓展社會發展新局面。他提及對外開放中要注意兩點，凡是願意同中方合作的單位，包括美國的州、地方和企業，都要積極形成全方位、多層次、多元化的開放合作格局；其次愈開放愈要重視安全，要增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd