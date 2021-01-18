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「大頭娃娃」餘波 涉事面霜證含激素公安跟進

2021-01-18 列印
■女嬰使用抑菌霜後（右），明顯可見出現全身腫大的情況。網上圖片
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　　內地涉嫌導致「大頭娃娃」事件的兩款抑菌霜，經當局調查，證實含皮質類固醇「丙酸氯倍他索」。當局目前將有關線索及涉事企業人員移交公安跟進，將對企業及產品作進一步調查，當局指將堅決依法從嚴查處。

　　內媒引述漳州市當局成立由衞健、市場監管、工信、公安、龍文區政府等組成事件處置工作組。日前工作組赴江蘇、浙江兩省四市，先後走訪衞健部門、相關醫院、部份產品經銷點、患兒家庭、評測機構等，對涉事產品流向地的銷售和下架情況作進一步摸排， 深入患兒家中走訪看望，了解患兒的健康狀況及診療進展。涉事企業涉嫌生產、銷售偽劣產品，其所在的地衞健部門已將有關線索移送公安，及已傳喚涉事企業人員進行調查。將對涉事企業及其產品作進一步調查，堅決依法從嚴查處涉事企業及相關人員。

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