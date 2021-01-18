  • 2021年1月18日 星期一
  • 13º
  • 53%
熱門： 新冠肺炎港鐵長者優惠貓店長滙豐

日報新聞 > 中國

維權律師謝陽 傳抵西安後失聯

2021-01-18 列印
　　內地維權律師謝陽昨日傳出失蹤逾一日的消息。據其妻子陳桂秋於社交平台Twitter上表示，他是嘗試探望被捕維權律師常瑋平的父母後失聯。同行律師陳科雲的推文指，謝陽與陳科雲到西安嘗試探望被捕維權律師常瑋平的父母，陳科雲指二人一度被扣查，長沙警方企圖把謝陽帶回長沙，及後他便失聯。謝陽妻子陳桂秋於Twitter指，曾致電長沙國保，但電話無人接聽，望外界關注。

　　被捕維權律師常瑋平的妻子亦發文指，謝陽是看望其夫父母後於西安失聯，指其音信全無，情況令人擔憂。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd