河北石家莊老人 違規外出買煙被綁樹上
馬雲神隱兩月 終憔悴現身
去年十一月螞蟻金服上市計劃遭中國監管機構急煞停，母公司阿里巴巴創辦人馬雲在公眾視線消失逾兩個月，引起「被失蹤」疑雲。馬雲昨早以視像形式公開露面（見圖），從影片可見他發福，面容憔悴，發言時強調會全身心投...
2021-01-21
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河北石家莊老人 違規外出買煙被綁樹上
內地近日出現新冠肺炎疫情反彈，再現野蠻防疫現象。網上瘋傳「河北石家莊有老人在疫情時隨意外出，被綁樹上謾罵」的片段，惹民眾關注。官方隨後宣佈，片中涉事村支書已被停職，警方亦立案調查。據石家莊市藁城區委宣傳部官方微博消息指，該區為高風險地區需嚴格防控。周一早該曹姓老人欲進南營鎮水範寨村買煙，村內執勤人員制止不果，於是村黨支部書記閆某指使執勤人員將老人綁在樹上謾罵。南營鎮黨委政府指，已將水範寨村黨支部書記閆某停職。
2021-01-21
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前倫敦奧組委副主席不感樂觀 今夏東奧很大可能取消
已延期一年的東京奧運能否如期舉行，外界對此意見不一。而曾擔任二○一二年倫敦奧運會和殘奧會組委會副主席的基斯．米爾斯（Keith Mills）在周二表示，從目前的全球的疫情來看，今夏的東京奧運會很大可能...
2021-01-21
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屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並錄得用家承接，中原副分區營業經理鍾宏遠表示，屯門叠茵庭8座中層C室，面積383方呎，兩房間隔，原叫價530萬，其後議價至518萬易手，呎價13525元，買家為...
2021-01-20
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市場憧憬拜登支持經濟 美股攀升 標指納指新高
美國總統拜登當地時間周三宣誓就職，市場憧憬新政府加快推出經濟紓困方案，美股早段向好。美股杜指早段升75點，至31005點，升幅相當於0.2%。標普指數及納指更升創新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨...
2021-01-21
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沙拿進攻黑洞 紅軍中「獨」
利物浦近四場英超不勝兼連續三輪無士哥，全因攻擊三叉戟羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿效率急降。名宿奧雲更將矛頭指向後者，直斥對方太獨食導致失去平衡，這名埃及翼鋒早前被換走更當眾鬧情緒影響士氣，今晚聯賽隨時再連累球隊，無法在主場攻陷般尼。（Now621台周五凌晨4:00直播） 連同上仗作東跟曼聯互交白卷，紅軍自○五年三月以來首次連續三輪英超沒有士哥，同時四場不勝只得三和一負，領隊高普亦已經十六年未嘗領軍連續三場聯賽顆粒無收。對於進攻死火，他承認等運到：「入球不是可以強求的事，不需要太擔心，只要創造到機會，入球終會來臨。」 高普繼續信賴三叉戟，可是文尼、沙拿和法明奴的效率...
2021-01-21
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新咪錶支援多種付費實時報訊
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 眼部護理大鬥法
- 【將軍澳好去處】入將軍澳除了去Don Don Donki新店，不妨騎單車遊海濱單車徑散心
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被列「劣跡藝人」 廣告商急割席 鄭爽被爆錄退出聲明：最後一次見大家
內地女星鄭爽日前被爆出與男星張恒秘婚、離婚、找代母產子後棄養自己的骨肉及錢債官司纏身等醜聞，在有關消息曝光後，其新劇《只問今生戀滄溟》（原名《倩女幽魂》）疑被臨時撤銷檔期，多個廣告亦被刪，更有指她被列...
2021-01-21
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社論——拜登就任 接手世紀經濟爛攤子
不服輸掉大選的特朗普，終於離任，成為過去式的狂人總統。拜登宣誓就任第四十六任美國總統，成為白宮的新主人，接掌大權之後，他沒有蜜月期可言，立刻要面對特朗普埋下的政治和經濟地雷，每個都棘手，一旦誤中，巨大的爆炸力，無遠弗屆，震撼全球。 特朗普去年十一月敗選後，一邊力圖推翻選舉結果，一邊頻頻出招，製造世紀爛攤子，包括破天荒逾一萬一千億美元的財赤、疲弱美元、債務危機和股市泡沫。拜登沒有神仙棒，不能一時三刻逐一化解，反而偶一不慎，會觸發經濟大危機，美國自身首當其衝，全球各經濟體也會遭殃。 美國持續不斷的量化寬鬆政策，狂印美鈔買回政府發行的債券，好像「皇帝的新衣」，路人皆見，但美國朝野...
2021-01-21
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馬場浮世繪——樂滿貫大慢閘不獲退款
昨晚第八場三班班千二米賽事，告東尼馬房的「樂滿貫」是臨場獨贏不足三倍的大熱門，不過這匹三歲馬在閘內煩躁不安兼起擒，雖然牠之後一度平靜下來，但到了閘門打開的時候，又再度起擒，結果大慢閘落後甚遠，鞍上人周...
2021-01-21
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