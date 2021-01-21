  • 2021年1月21日 星期四
  • 19º
  • 73%
熱門： 生肖運程的士鄭爽行蹤確診大廈

日報新聞 > 中國

河北石家莊老人 違規外出買煙被綁樹上

2021-01-21 列印
　　內地近日出現新冠肺炎疫情反彈，再現野蠻防疫現象。網上瘋傳「河北石家莊有老人在疫情時隨意外出，被綁樹上謾罵」的片段，惹民眾關注。官方隨後宣佈，片中涉事村支書已被停職，警方亦立案調查。據石家莊市藁城區委宣傳部官方微博消息指，該區為高風險地區需嚴格防控。周一早該曹姓老人欲進南營鎮水範寨村買煙，村內執勤人員制止不果，於是村黨支部書記閆某指使執勤人員將老人綁在樹上謾罵。南營鎮黨委政府指，已將水範寨村黨支部書記閆某停職。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd