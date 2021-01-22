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三中資電訊商促紐交所覆議退市決定

2021-01-22 列印
　　美國新舊政府交接，面對早前三大中電訊商被紐約證交所下市，中方在拜登政府上場首日回應。中聯通、中移動及中電信分別發公告指，將於當地周三向紐約證券交易所提出覆議較早前交易所取消公司透過美國存託股票上市決定的書面要求。

　　媒體引述公告指，據紐交所指引，覆議將獲安排在提出日起最少二十五個工作日後舉行。公司有覆議結果前，需暫停有關預託證券買賣。公告強調，要求不保證一定成功。

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