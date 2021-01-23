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駐英大使劉曉明離任

2021-01-23 列印
　　中國駐英大使劉曉明證實將離任回國。劉曉明昨於英中貿易協會的告別座談會上表示，這次是他第三次擔任中國駐外大使，而今次出使英國十一年，是他駐外時間最長一次。他對於能夠成為史上任期最長的中國駐英使節和中國歷史上任期最長的駐外大使，感到十分榮幸。

　　劉曉明指，十一年來見證及推動了中英互利合作引領新方向、中英貿易投資邁向新高度，以及中英金融和「一帶一路」合作取得新突破。中英未來只要相互尊重、平等相待，以及遵守國際法和國際關係基本準則，中英關係就向前發展。他又指，一個健康穩定的中英關係，符合兩國人民共同利益，也有利於世界的和平與發展。

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