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解放軍軍機大規模飛入台灣空域

2021-01-25 列印
　　南海局勢升溫。中國解放軍周六出動十三架軍機飛入台灣防空識別區，創本年單日新高。美軍事後證實，羅斯福號航空母艦戰鬥群同日駛入南海，並強調是例行任務。美國新任國務院發言人普賴斯表示，美國關切事件，敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，應該與台灣的民選代表進行具意義的對話。

　　普賴斯表示，美國會與盟友站在一起，促進在印太地區的共同繁榮、安全和價值，包括深化與民主台灣的聯繫，會按台灣人民意願望和最大利益，支持以和平方式解決兩岸問題。中國解放軍東部戰區早前就台海周邊的軍事行動回應，指台灣及其附屬島嶼為中國領土不可分割的一部份，強調巡航是完全正當合法，行動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

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