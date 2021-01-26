  • 2021年1月26日 星期二
  • 18º
  • 79%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 中國

山西督軍府舊址「晉商博物院」重開

2021-01-26 列印
山西督軍府舊址「晉商博物院」重開
Previous Next

　　古蹟活化在世界各地都有很多先例，而山西督軍府舊址完成修葺，並更名為「晉商博物院」重新開放。據晉商博物院院長張文慶表示「開放日起的半年內，將免費向公眾開放」。

　　報道指，山西督軍府舊址建於北宋初期，明清時期為山西巡撫衙門所在地。佔地約十萬平方米，這座民國建築群更為全國重點文物保護單位。晉商博物院是一座集文物古建、園林景觀、展覽展示於一體的人文歷史性質的博物館，收藏有與晉商相關的帳冊、器物、匯票、地契、錢幣等十二萬餘件。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd