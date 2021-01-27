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中國今起南海軍事演習抗美

2021-01-27 列印
■多艘軍艦前往南海雷州半島西部部份海域，參加軍事訓練。網上圖片
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　　中國周邊的海空軍事較量持續。中國解放軍繼周末派多架軍機進入台灣防空識別區後，由周三起於南海雷州半島西部部份海域會有軍事訓練；而台灣的「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」昨日亦在台南空軍基地舉行演習，中美軍機更同時現蹤台灣西南空域，並彼此交錯而過。據廣東海事局通告，周三至周六於南海雷州半島西部部份海域會有軍事訓練，禁止所有船舶駛入。不過，未有提及演習細節。

　　昨日台南空軍基地舉行演習，IDF戰鬥機配備「響尾蛇飛彈」及「萬劍彈」進行接獲緊急升空命令訓練，並於五分鐘內準備就緒。而追蹤飛機動態的「飛機守望」更爆料，一架美國海軍EP-3E白羊偵察機與一架解放軍運——8G「高新三號」遠程電子干擾機，同日同時現蹤台灣西南空域並交錯而過。

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