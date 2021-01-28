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台玉山衞星 仍未聯通成功

2021-01-28 列印
台玉山衞星 仍未聯通成功
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　　台灣團隊研發的立方衛星飛鼠及玉山，早於周日晚已隨美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號火箭（Falcon-9）升空。不過台灣地區一直未收到有關訊號聯通的消息，直至昨日早十時才接收到飛鼠衛星的訊號，而玉山衛星(圖)的訊號仍未見。

　　據台媒報道指，台灣立方衛星飛鼠和玉山已於台灣時間周日晚十一時乘搭SpaceX的獵鷹九號火箭，由佛羅里達州卡升空。報道更指，多個國外業餘無線台站都有收到台灣立方衛星的訊號，但台灣地區就一直未通聯成功。　

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