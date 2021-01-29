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華為在法建5G廠房 預算投資兩億歐羅

2021-01-29 列印
■華為繼續被針對。美聯社
■螞蟻合併為一家控股公司。網上圖片
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　　中國龍頭企業又有新動靜。中國電訊設備商華為依然被美國指是「不可信任的供應商」。有美媒引述消息指中國金融科技企業螞蟻集團，將在中國監管當局的壓力下，擬整合為一家金融控股公司。外界一直關注拜登上台後對華為的取態，美國白宮發言人帕薩基（Jen Psaki）周四指，華為等企業是「不可信任的供應商」，拜登政府將致力保護美國電信網絡，確保美國的電訊網絡不使用華為等供應商製造的電訊設備，並會與盟友合作保障他們的網絡安全，同時增加投資，擴大可信任供應商的電信設備生產。華為暫時就此事回應。而華為落實在法國興建5G設備廠房，預計投資兩億歐羅。二年後完工，服務範圍可涵蓋整個歐洲。有傳媒形容是「支票外交」。

　　《路透社》引述消息人士披露，中國當局要求螞蟻考慮將旗下大部份金融業務合併為一家控股公司，以受到更嚴格的資本要求。螞蟻未有回應。
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