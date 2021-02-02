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新疆政府：歡迎美官員來訪 謝絕有罪推定式「調查」

2021-02-02 列印
　　外界關注新疆維吾爾自治區問題，而新疆維吾爾自治區政府指，歡迎各界包括新一屆美國政府官員在內的人士，到訪新疆，以實地了解真實情況，以免被美方前國務卿蓬佩奧的謊言所蒙蔽。自治區宣傳部指，新疆一切光明磊落、坦坦蕩蕩，沒有甚麼不能看，但中方有原則底線，絕不接受任何有罪推定式的所謂「調查」。

  他又指，中方一直在就歐盟駐華使節的訪疆事宜，與歐方保持溝通，望對方能盡量成行。

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