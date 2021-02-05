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習近平考察貴州 冀發展傳統產業扶貧

2021-02-05 列印
　　農曆新年臨近，中共總書記、國家主席習近平到貴州考察。他在參觀當地苗繡服裝時指，希望能利用傳統產業來扶貧；更親自落手與苗族村民一起製作當地傳統節日食品黃粑。

　　報道指，國家主席習近平周三先到貴州畢節市黔西縣，實地了解烏江六衝河段生態環境；又到新仁苗族鄉化屋村，考察苗族居住環境，嘗試製作當地傳統節日食品。再到村內文化廣場，觀看少數民族新春民俗活動。

　　習近平參加少數民族春節民俗活動的群眾親切交流，並向全國各族人民致以新春祝福。他更指︰「傳統的也是時尚的，既是文化又是產業，它既是能夠弘揚民族文化、傳統文化；又用產業來扶貧，用產業來振興鄉村，可以作出貢獻。」

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