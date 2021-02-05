青島疑現「大頭娃娃」 曾塗一款濕疹抑菌膏

吉卜力迷注意，日本愛知縣政府周三發佈了在長久手市愛知世博會紀念公園內「吉卜力公園」兩個區域的設計圖，將重現多個電影場景，預期本年度內動工。 公園以吉卜力工作室動漫作品的世界觀為主題，約七點一公頃的園區會分成五個區域，當中三個於去年七月始建的區域，力爭明年秋率先開業。至於預期二○二三年度開業的「魔女之谷區域」，會以電影《哈爾的移動城堡》為主題，魔法師哈爾的城堡將以再現。 報道指，哈爾的城堡將會被安裝上像眼珠一樣的可活動大炮，遊客更可入內參觀，城堡附近亦會開設餐廳。 以電影《幽靈公主》的世界觀為靈感的「幽靈之村區域」中，將重現電影中的古代煉鐵廠「達達拉場」，煉鐵廠更會變身為各種...

2021-02-05