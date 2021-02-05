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青島疑現「大頭娃娃」 曾塗一款濕疹抑菌膏

2021-02-05 列印
青島疑現「大頭娃娃」 曾塗一款濕疹抑菌膏
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　　內地的嬰兒產品安全問題一直都備受關注。內媒報道指，山東青島疑似再現「大頭娃娃」。報道指，一名三個月大的男嬰出現發胖和毛髮增生的情況（圖），家屬懷疑與使用一款治療濕疹的抑菌膏有關。報道指，涉事「七草兩葉抑菌膏」為江西真潤健康產業有限公司生產。涉事企業表示，已了解到有關產品的問題，目前相關執法人員已經到企業進行調查，而相關產品也已送檢。

  新華網報道指，當局目前已成立調查組處理，責令涉事企業先停產，已發出產品下架、停止銷售通知，並封存庫存產品。目前調查仍在進行中，將據結果依法從嚴處理。



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