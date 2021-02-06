習近平致新春祝福 願中國繁榮富強

新春前至貴州視察的國家主席習近平昨日向全國人民致以美好的新春祝福，並祝願中國繁榮富強。他更在參觀視察時發表了有關經濟、民生、防疫措施的講話，並向民眾問好。報道指，習近平強調，創新發展是構建新發展格局的必然選擇。要著眼於形成新發展格局，推動大數據和實體經濟深度融合，培育壯大戰略性新興產業，加快發展現代產業體系。



新華社指，群眾熱情向習近平問好，而他亦親切詢問大家年貨備齊沒有。他強調，各級要抓好事關百姓切身利益的事，如防疫和食安，確保百姓過年安心。習近平更提及即將開展的黨史學習教育，從長征精神和遵義會議精神中，感悟共產黨人的初心和使命，落實新時代黨的建設總要求。他指，要將造福人民作為最重要的政績，營造風清氣正的發展環境。







