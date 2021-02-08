  • 2021年2月8日 星期一
  • 21º
  • 72%
熱門： 年宵車厘子受限區域9卡列車余慕蓮

日報新聞 > 中國

赴山西視察置辦年貨情況 李克強購大花饃木板年畫

2021-02-08 列印
■李克強向圍觀民眾祝賀好收成，民眾鼓掌及舉起手機拍攝。網上圖片
Previous Next

　　農曆新年快到，中國全民努力辦年貨。昨日中國國務院總理李克強就現身山西運城，不但視察民情，更購入大花饃、木板年畫、糕點及水果等年貨。李克強更強調，需保障節日市場供應充足及確保食品質量安全。

　　李克強到達當地後，就前往鹽湖區東郭鎮的年貨市場視察。現場大批民眾圍觀，有人更取出手機拍攝。

　　他到場後，不但至花饃攤了解當地年俗，又向攤主購買兩個「福」字的大花饃。期間有攤主邀請李克強品嚐糕點及蘋果，他就直接掏錢將貨品買下。及後，又購買了當地兩張「福」字的木板年畫。

　　李克強向圍觀民眾祝賀：「牛年就要到了，俗話說『牛馬年，好耕田』，祝大家新年都有好收成！」 民眾反對熱烈。￼

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd