台東部海域6.1級地震 民眾收逾十則警報簡訊

昨日凌晨台灣東部海域發生六點一級地震，宜蘭縣、基隆市及台北市皆感震動，當地發出氣象局地震速報，暫未有建築物損毀或傷亡報告。而速報因系統受限及計算誤差影響，導致自動解算多次更新預警訊息並進行發送，造成台灣地區不少人在睡夢中驚醒，連續收到十多則警報簡訊。



警報次數太多惹全網熱議。有人更指「覺得地震警報就是來馬後炮的，目前地震預報只比發生早沒幾秒」、不過也有網民認為「一兩秒的反應時間，就夠決定生死了」、也有網友超擔心擁有至少七十二部手機的寶可夢阿伯陳三元的情況，阿伯昨早表示，當下七十二部手機每部都「吱吱叫」，但由於當時手機開着在抓寶可夢，訊息一直跳出。



