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華為在美興訟挑戰禁令

2021-02-11 列印
　　美國聯邦通訊委員會早前認定中國電訊設備商華為威脅美國通信網絡國家安全，禁止美國公司購買其設備。華為昨日就裁定發動法律挑戰，向法院提出上訴，指委員會的命令超出法定權限，屬任意、反覆無常及濫權。但同時，瑞典駁回華為早前的申訴，裁定基於國家安全，華為不得參與當地的5G建設。

　　美國聯邦通訊委員會於去年六月將華為及中興通訊，列入對國家安全構成威脅的名單，禁止美國公司動用八十三億美元政府資金，向這兩間中資公司購買電訊設備，並在去年十二月否決華為提出的上訴。華為昨日入稟美國新奧爾良第五巡迴上訴法院，要求重新考慮將華為從名單中剔除。華為的入稟狀指，委員會的命令超出法定權限，亦違反聯邦法律及美國憲法，屬任意、反覆無常及濫權。

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