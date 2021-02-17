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中國海警船駛近釣魚島 日本要求「迅速離開」

2021-02-17 列印
　　東海軍事動作持續。日本外務省昨日就中國海警局船隻駛近釣魚島附近海域，向中國政府提出嚴正抗議，要求海警船迅速離開。中國船隻進入釣魚島附近海域，是今年以來第七次，亦是《海警法》實施後第五次。日本海上保安總部指，兩艘中國海警船隻清晨駛入釣魚島附近海域，嘗試接近日本漁船。日媒早前指，日方不希望中方妨礙日本漁船的情形常態化，認為中方經常在日本的「領海」執行海警法，令日方對釣魚台的「實質統治」將受質疑，日方會考慮獲美國的支持與中方對峙。

　　中方早前曾重申立場，要求日方避免採取使事態複雜化的舉動，並一直強調釣魚台是中國固有領土，在釣魚台周邊海域巡航執法是中方固有權利。



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