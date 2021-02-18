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中國研限制出口稀土 打擊美國防工業

2021-02-18 列印
　　英國媒體昨日引述消息指，中國政府正研究是否藉限制出口稀土，影響美國的供應量，以阻礙其生產F-35戰鬥機等先進武器的進度。

　　英國《金融時報》報道指，中國當局早前查詢業界，一旦限制稀土出口，對歐美國家國防的影響，其中包括能否阻礙美國生產F-35戰鬥機，以及美國需多長時間以其他渠道取得稀土，從而保持甚至提升產能。報道指，全球約八成稀土產自中國，廣泛應用於晶片及國防等領域，包括用於智慧型手機及噴射戰鬥機。美國進口的稀土有八成來自中國，美國國防設備製造商洛歇馬丁等，生產F-35戰鬥機等先進武器，需要稀土作電力系統和電磁的關鍵零件，若中國限制出口，將影響美國供應鏈。

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