大塞車不怕！大哥開車尾箱悠閒歎白飯

春節過後爆北上返工潮，尤其廣東更甚。周三是高速公路免費的最後一天，很多務工人員都選擇這一天出發。



網民大讚有備而來



而在這場塞車消息中，有男子被拍到開車尾箱盛飯。網民大讚他「有備而來」。由網上片段可見，在廣東高速公路上，連綿的車堵到沒有盡頭。車輛正停在路上，突然一位男子悠哉悠哉地下車，打開車尾箱，裏面有一個電飯煲，當他打開電飯煲的那一刻，裏面是熱氣騰騰的白飯。可見，這位大哥是有備而來，盛了一碗飯後，向鏡頭展示出一個不經意的「勝利笑容」然後就走回車上準備享用。而相關的影片火速在網絡上廣傳，有網民更打趣表示，沒塞過幾年車，幹不出這種經驗的事來。



