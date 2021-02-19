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浙江電影院數人不適 63人送院檢查

2021-02-19 列印
■數人在一個影廳觀賞電影時出現頭暈、嘔吐等身體不適情況。網上圖片
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　　本年內地的春節檔期電影火爆。不過，浙江東陽市巍山鎮新天地電影院周三下午六時許發生事故。有數人在一個影廳觀賞電影時出現頭暈、嘔吐等身體不適情況。東陽市即安排上述人員前往醫院檢查，並組織影廳內的六十三人全部前往醫院進行健康檢查。據報，結合現場環境檢測和身體不適者血液檢測結果，初步判斷為一氧化碳濃度超標引起。目前，就醫檢查人員均無生命危險，涉事場所已暫停營業，具體原因正在進一步調查中。

　　據內地統計，截至周四凌晨，春節檔電影實時總票房已突破八十億元人民幣，遠超往年同檔期票房，同時刷新了全球單一市場單日票房、全球單一市場周末票房等多項世界紀錄。

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