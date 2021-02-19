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多國發表「任意拘押」宣言 中方指加拿大「賊喊捉賊」　

2021-02-19 列印
　　中加之間的拘押外國公民風波未平，繼早前加拿大收集一些國家共同發表「譴責別國出於政治目的任意拘押外國公民」的宣言。中國外交部指，中方堅決反對，並已提出嚴正交涉，形容加方聲稱獲得有關國家支持只是「精神勝利法」。中國外交部發言人華春瑩重申，兩名被拘押的加國公民康明凱和邁克爾，涉嫌危害中國國家安全犯罪而被起訴。中國司法機關依法獨立辦案，並充份保障兩人合法權益。

　　她表示，所謂宣言完全是「賊喊捉賊」。她指電信設備生產商華為副董事長孟晚舟，在沒違反加方法律下被拘押超過兩年，正好是有關宣言的直接例證，認為所謂宣言更像是承認在孟晚舟案上錯誤的「自白書」。

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