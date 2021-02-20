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原外交部駐港特派員謝鋒 出任外交部副部長

2021-02-20 列印
　　中國外交部有新調任。原外交部駐港特派員公署特派員謝鋒，升任外交部副部長，同時鄭澤光會卸任副部長職務 。外交部駐港特派員公署早前證實，謝鋒結束在港工作，已於上月十三日奉調離任回京。據了解，現年五十六歲的謝鋒，畢業於外交學院。上世紀八十年代中進入外交部，長期參加對美工作，二千年至二○○三年間曾擔任駐美大使館參贊、發言人。外交部駐港特派員公署指，謝鋒的原職務將由徐飛洪接替。



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