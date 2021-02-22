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中印衝突負傷解放軍祁發寶 已痊瘉恢復情況良好

2021-02-22 列印
　　中印去年六月的加勒萬河谷邊境衝突中，一名被印度軍隊打至重傷的部隊團長祁發寶，據內媒昨日報道指，他已於春節前痊瘉。陝西安康電視台昨日發佈有關大年初九朋友探望祁發寶的影片，從片段可見，祁發寶笑着與朋友合影。

　　據報祁發寶恢復情況良好，已於春節前傷瘉。衝突中有四名殉職官兵，是陳紅軍、陳祥榕、肖思遠與王焯冉，被追授「衞國戍邊英雄」；而祁發寶則授予「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號。

　　繼日前內地網絡大V「辣筆小球」涉嫌詆毀貶損衞國官兵被刑拘後，北京警方周六亦拘捕一名男子，涉嫌發佈多條侮辱詆毀守衞邊疆官兵言論。

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