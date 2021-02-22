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中印結束第十輪軍長級會談 尋求雙方後撤方案

2021-02-22 列印
　　印媒報道，中印在邊境實控線中國一側召開第十輪軍長級會談，持續十六個多小時，昨日凌晨二時許結束。消息人士說，會談重點在於商討兩軍從拉達克東部三個摩擦點撤離的事宜，將敲定下一階段的脫離接觸協議。據早前中國國防部發佈，據中印第九輪軍長級會共識，中印兩軍位班公湖南、北岸一線部隊於二月十日開始同步有計劃組織脫離接觸。印媒就指，兩軍順利完成在班公湖南北兩岸的後撤行動。

　　消息指，當中印邊境局勢恢復至去年四月前的狀態，中國外長王毅將會同印度國家安全顧問多瓦爾舉行會談，以解決雙方邊界分歧。

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