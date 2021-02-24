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中方譴責干涉內政惡意挑釁 ﻿加國眾院投票﻿﻿認定「新疆種族滅絕」﻿

2021-02-24 列印
　　加拿大眾議院當地周一投票通過一項保守黨提出的無約束力動議，認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，是繼美國後再有國家議會通過同類議案。中國駐加大使館批評，加國會干涉中國內政，惡意挑釁。

　　加拿大眾議院以二百六十六票對零票通過無約束力動議，認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」。據了解，議案由反對派保守黨推動，加拿大總理杜魯多和其他自由黨內閣成員均沒出席投票。而除了外長加爾諾外，所有自由黨成員均投下贊成票。外長加爾諾指，是代表整個加拿大政府投反對票。不過加拿大的「魁人政團」議員杜塞佩遵稱，若中國繼續進行「種族滅絕」，就應呼籲國際奧委會不再讓中國主辦來年的冬奧運動會。中國駐加拿大大使館指，事件是對十四億中國人民的惡意挑釁，對此予以嚴厲譴責。對於「種族滅絕」在國際法中有明確定義，駐加大使館發言人叢培武指這「根本扣不到中方頭上」，並反擊加方「應該捫心自問，對其原住民的悲慘歷史遭遇進行深刻反省。」

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