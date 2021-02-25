《衞報》新聞錯配涉華圖片 中方強烈不滿促道歉

近日有波音飛機出現零件掉落事故。而英國《衞報》於報道百慕達長尾航空公司波音747貨機在荷蘭空域發生零件掉落事故時，錯配中國國際航空公司的同類機型圖片，被指圖文不符。中國駐英國大使館對此回應表示嚴重關切、強烈不滿，要求更正及道歉。據了解，《衞報》已更換之前錯配圖片，不過直至截稿為止仍未就事件道歉。



中國駐英國大使館發言人指，有關報道錯配新聞圖片，對中國企業形象造成負面影響，對讀者造成誤導，要求相關媒體解釋並立即更正，向「假新聞圖片」的受害者道歉。中方保留作出進一步反應的權利。補充上述失實報道並非孤例，敦促有關媒體客觀公正看待中國和中國的發展。



事件亦在網上發酵。內地觀察者網引述有中國網友指，即便是波音出問題，《衞報》也要用中國飛機的圖片加以說明。反問「只要是壞事，就必須要有中國元素？」



