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習近平：脫貧攻堅戰取得全面勝利

2021-02-26 列印
■習近平指，貧困是人類社會的頑疾。新華社
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　　中國各地的貧富不均，當局實行多項脫貧政策以支援貧苦大眾。全國脫貧攻堅總結表彰大會昨早上在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平莊嚴宣告，經過全黨全國各族人民共同努力，迎來中國共產黨成立一百周年的重要時刻，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利。

　　大會上宣佈，現行標準下的九千八百九十九萬農村貧困人口全部脫貧，八百三十二個貧困縣全部摘帽，十二萬八千個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的任務。

　　習近平形容是「創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟」。

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