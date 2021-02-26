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中國常駐日內瓦大使　促西方停止無端指責

2021-02-26 列印
　　中國常駐日內瓦代表陳旭大使周三於聯合國人權理事會第四十六屆會議高級別會議答辯環節上敦促，西方國家停止以人權問題為藉口去干涉別國內政，批評英、歐、美、加多國編造和散佈關於中國人權狀況的謊言，對中方進行無端指責，中方表示強烈反對和堅決拒絕。陳旭表示，西方多國罔顧事實，編造和散佈涉新疆、西藏、香港等的謊言，對中國進行惡意誣蔑。作法違背公理和良知，引起中國人民的強烈憤慨。敦促這些國家為解決自身人權問題做出真誠努力，並公正、客觀、建設性地參與國際人權交流與合作，停止藉口人權問題干涉別國內政、服務自己的政治圖謀。

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