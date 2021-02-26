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約翰遜要中方承擔新疆責任 但拒杯葛北京冬奧

2021-02-26 列印
　　新冠疫情下，大型活動的舉行待定。不過各地都有要求杯葛或停辦明年北京冬季奧運的聲音。英國首相約翰遜拒絕應國會議員要求「因應新疆問題杯葛北京冬奧」，指英方會用國際行動要求中國承擔責任，但不支持杯葛體育。中方外交部指英方傳播虛假信息，攻擊抹黑及干涉中國內政。

　　英國奧委會表示，不相信杯葛北京冬奧是好的解決辦法，指運動員為冬奧訓練，應該代表英國出賽，又指一九八○年杯葛莫斯科夏季奧運的做法行不通，令運動員受到懲罰，但未能解決政治問題。



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