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西安小孩惡作劇 炮仗炸渠「閃爆」受傷

2021-02-26 列印
　　近來發生多宗有小朋友因炸渠惡作劇而引發爆炸事故。西安周一晚再有小孩將炮仗放入渠道引發瞬間「閃爆」。男孩被炸飛的同時再被飛起的井蓋壓中，目前盆骨骨裂。由網上片段可見，一名五歲左右的小男孩，往小區一處井蓋內扔下了一枚擦炮，井下瞬間「閃爆」。物業管理員表示，事發井蓋下是一個深約六米，容積約一百立方米的化糞池。剛好年前對池內進行過清理，否則後果不堪設想。

　　目前受傷男孩已選擇出院在家中靜養。

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