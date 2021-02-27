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內地暫停進口台灣菠蘿 國台辦：舉措科學合理

2021-02-27 列印
　　內地海關總署周五發佈，關於暫停進口台灣菠蘿的通知。消息引起台灣農委會痛批，而台灣當局目前需撥款十億新台幣（二億七千八百萬港幣），以加強菠蘿內外銷量。據國台辦發言人馬曉光指，為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自本年三月一日起暫停台灣地區菠蘿輸入。自去年來海關多次從台灣地區輸入的菠蘿中，截獲檢疫性有害生物。有害生物一旦傳入，將對內地農業生產和生態安全造成嚴重威脅。形容是正常的生物安全防範舉措，科學合理。

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