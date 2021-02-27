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習近平主持中共中央政治局會議 討論「十四五」規劃

2021-02-27 列印
習近平主持中共中央政治局會議 討論「十四五」規劃
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　　新冠疫情下全球經濟均受打擊，中國也不例外。中共中央政治局昨天召開會議，強調本年要鞏固好控疫成果，保持經濟運行在合理區間。會議強調，保持宏觀政策的連續性、穩定性及可持續性，積極的財政政策，要提質增效，更可持續。

　　會議由中共總書記習近平（見圖）主持，討論了「十四五」規劃、二○三五年遠景目標綱要草案，以及政府工作報告。需要做好鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果；扎實做好穩就業、穩金融等「六穩」工作，努力保持經濟運行在合理區間；擴大高水平對外開放，保持社會和諧穩定。

　　會上認為「十四五」時期，要全面貫徹中共中央的基本理論和基本路線，協調推進全面建設、社會主義現代化國家、全面依法治國、全面從嚴治黨等戰略佈局、推進國家治理體系和治理能力現代化，實現經濟行穩致遠，社會安定和諧。

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