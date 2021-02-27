習近平主持中共中央政治局會議 討論「十四五」規劃

會議由中共總書記習近平（見圖）主持，討論了「十四五」規劃、二○三五年遠景目標綱要草案，以及政府工作報告。需要做好鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果；扎實做好穩就業、穩金融等「六穩」工作，努力保持經濟運行在合理區間；擴大高水平對外開放，保持社會和諧穩定。
會上認為「十四五」時期，要全面貫徹中共中央的基本理論和基本路線，協調推進全面建設、社會主義現代化國家、全面依法治國、全面從嚴治黨等戰略佈局、推進國家治理體系和治理能力現代化，實現經濟行穩致遠，社會安定和諧。
社交距離措施放寬後，尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組進一步擴大，昨日再多十二名食客、員工及相關密切接觸者確診新冠肺炎，群組累計至少三十人確診或初步確診。當局懷疑其中一名員工是超級傳播者，於本月...
2021-02-27
內地海關總署周五發佈，關於暫停進口台灣菠蘿的通知。消息引起台灣農委會痛批，而台灣當局目前需撥款十億新台幣（二億七千八百萬港幣），以加強菠蘿內外銷量。據國台辦發言人馬曉光指，為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自本年三月一日起暫停台灣地區菠蘿輸入。自去年來海關多次從台灣地區輸入的菠蘿中，截獲檢疫性有害生物。有害生物一旦傳入，將對內地農業生產和生態安全造成嚴重威脅。形容是正常的生物安全防範舉措，科學合理。
2021-02-27
中東局勢升溫。美國國防部證實，總統拜登周四批准及授權美軍在敍利亞東部地區發動空襲，轟擊伊朗支持的一些民兵組織所使用的設施，藉報復上周駐伊拉克美軍基地連番受襲的事件。據外媒引述敍利亞人權組織指，十七名民...
2021-02-27
元朗唐人新村的純洋房項目尚悅‧天城，發展商日前開放三房連三套房連書房現樓洋房予傳媒參觀，並明言於短期內開放予公眾，以及最快下周推出單位招標。 恒基物業營業（一）部總經理林達民指，「正部署短期開放尚悅‧...
2021-02-27
恒生指數公司下周一將舉行發佈會，公佈改進恒指諮詢總結，不過昨日季度檢討，仍就恒指成份股作出改變。染藍熱門京東集團（9618）及比亞迪（1211）名落孫山，阿里健康（241）、龍湖集團（960）及海底撈...
2021-02-27
韋斯咸今季大躍進英超爆冷排第四，功臣包括從曼聯借用以來表現出眾的連格，以及領隊莫耶斯摒棄保守打法兼買兵獨具慧眼。兩人今晚聯賽勢助鐵錘幫作客打斷曼城各賽事十九連勝強勢，各自為被嘲為「連美斯」和莫天才進一步平反，讓球主客和受讓兩球「客勝」博得過。（Now4K 611、621台今晚8:30直播） 因自以為球星，中場連格被揶揄為「連美斯」。他雖然今季在紅魔鮮有上陣機會，去月以借將身份轉投鐵錘幫，即在英超率隊三勝一和升上第四位，期間個人收錄三球一助攻，以表現回應批評。 莫耶斯點石成金 此子重拾自信，矢言帶領近九場聯賽七勝一和一負的韋斯咸，終止藍月各賽十九場連勝強勢：「我們是一支喜歡向...
2021-02-27
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
湯怡和麥秋成昨日在元宵佳節舉行婚禮，因受疫情影響，只能招待約80位親友到場見證，湯怡獲老闆、英皇集團主席楊受成豪贈巨型龍鳳鈪及親臨到賀，湯怡的父母恨抱孫，猛轉她手上的龍鳳鈪，一對新人亦希望待BB滿月時...
2021-02-27
下午約了朋友打網球，訂場兩小時，五點至七點，單打酣戰一個半小時，才打完一場。朋友說要走了，因為本來在美國讀書的兒子滯留香港，天天網上上課，上課間為香港半夜兩點，所以家裏要提早開飯，七點鐘要讓兒子睡覺，到半夜爬起來上課。 這就是許多歐美留學生家長的作息時間，都在圍着子女的時差轉，即使是讀大學不用操心的子女，天天半夜三更要上網課，家人生活始終也會受影響。有些家長白天上班，半夜還要照顧上課的兒女，真有點心瘁。為今之計，就是希望孩子留學的地方有疫苗打了，疫情緩和，小祖宗可以飛回去過上正常的校園生活。 這天上海朋友來電問我打疫苗了沒有，我說還沒有。他說他已經打了。我說好，下次跟你見面...
2021-02-27
「樂益善」將於明日出爭第七場三班千八米，雖然此駒陣上經驗不多，但騎師田泰安表示有信心座騎能順利取勝，從而向進軍寶馬香港打吡大賽之路邁出一大步。 由沈集成訓練的「樂益善」上仗於二月十七日，在跑馬地以漂亮姿態勝出一項二千二百米賽事，今仗此駒雖然縮程角逐沙田千八米賽事，但因上仗出色的表現，令田泰安對牠甚有信心。騎者表示馬主希望馬兒評分能顯著上升，以獲選角逐打吡，假如「樂益善」今仗能夠再次大勝，將甚有機會取得參賽資格，而且屆時會甚具競爭力。 談及今次「樂益善」到沙田出賽，田泰安認為今仗到沙田角逐，場地方面截然不同，加上排大外檔的不利因素，但他始終相信馬兒的實力足以克服。 馬場浮世繪
2021-02-27