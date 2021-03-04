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台企業團體響應號召 認購逾60公噸菠蘿

2021-03-04 列印
　　中台因菠蘿進口問題而鬧哄哄。日前中國以驗出有害生物為由，暫停進口台灣菠蘿。在台灣，民進黨發言人指，多間企業響應號召，至今已累積認購超過六十公噸菠蘿。而中國最近亦有傳中方會因暫停進口台灣菠蘿而造成影響，不過有內媒指本年初廣東徐聞縣有菠蘿，豐收七十噸的消息，以平謠言。

　　台媒引述民進黨發言人顏若芳昨天說，為響應買菠蘿、挺農民，在民進黨社運部聯繫民間企業與社團後，民間各界迴響熱烈，截至目前總計認購超過六十公噸菠蘿。

　　她強調，感謝所有台灣企業、社團及人民，在台灣農民遭到惡意打壓時，願意第一時間團結站出來支持台灣農產、農民。並呼籲，台灣菠蘿產季從三月到七月，建議大家可以分批購買。



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