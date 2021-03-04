德國將派軍艦赴亞洲 回程時駛經南海

南海再起風雲。德國一名高級官員指，本年八月將派遣一艘護衞艦到亞洲，而回程時會駛經南海。不過同時強調，不會駛入有主權爭議區域的十二海里範圍。據報是自二○○二年來首次。有媒體指，外界關注德國現加入南海的爭議問題，是否代表美歐已決定共同制華。不過有台灣軍事專家分析指，實際上作用不大。



美國聯邦政府機構美國國際媒體署旗下的廣播電台「自由亞洲電台」報道指，據台灣國家政策研究基金會副研究員、軍事專家李正修周三分析，在中國勢力擴張的基礎下，歐盟和美國有相同利益，所以想要配合美國，約束中國在南海行為，但實際上作用不大。



李正修指「因為後面的補給不夠、接不上力」，「只是表態一下，對於中國和美國之間的角力，其實使不上力，沒有甚麼作用。」



