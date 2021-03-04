  • 2021年3月4日 星期四
  • 19º
  • 85%
熱門： 唐奕聰太極疫苗科興大拘捕

日報新聞 > 中國

微軟指控華黑客入侵電郵北京促勿無端猜測指責

2021-03-04 列印
　　電腦軟件服務企業龍頭微軟指控，有一些受中國官方資助的黑客，利用先前未被發現的多個漏洞，入侵微軟電郵服務組件「Microsoft Exchange Server」安裝惡意軟件，以長期取得受害客戶的資料。中國外交部指，將網絡攻擊直接聯繫到政府，是高度敏感政治問題，望有關媒體和企業是基於充份證據，而非無端猜測指責。

　　北京外交部發言人汪文斌回應指，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊和網絡竊密，指網絡攻擊溯源是複雜技術問題，將網絡攻擊直接聯繫到政府，是高度敏感政治問題，希望有關媒體和企業，採取專業和負責任態度。在定性網絡事件時，基於充份證據，而不是無端猜測指責。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd