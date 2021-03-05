網傳「菠蘿滿漢全席」菜單 台軍急澄清

大陸暫停進口台灣菠蘿，令後者牽起一股菠蘿熱。近日網路上流傳一張台軍的「菠蘿滿漢全席」菜單，載明是本月八日至十四日的餐單，不論是湯、菜、飯中都是滿滿的菠蘿。對此台灣的國防部緊急駁斥：「真的沒有這件事啦」。



台灣的國防部發言人facebook帳號緊急澄清，指有關事件是假訊息，企圖干擾政府部門運作，製造社會紛亂，批評有關行為極為不妥，予以澄清並嚴厲譴責。



事件釣出一群「行內」網民回應，有人留言指「放心，沒人會相信是真的~裏面沒吃這麼好」；有較年長的網民分享二十年前服役時柳丁過剩，於每人每天一餐都有兩顆柳丁的回憶。有人質疑這次國防部發言人的迅速澄清，是因為「小編是不是自己也怕這菜單變真的」。



