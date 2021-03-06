今年經濟目標增逾6% 李克強：已考慮運行情況

李克強在工作報告中回顧去年的疫情工作，形容已取得重大戰略成果，中國在全球主要經濟體中唯一實現正增長，並完成脫貧目標。他說，中國在「十四五」規劃中要推動高質量發展，並將今年的經濟增長目標定為百分之六以上，強調已考慮經濟運行恢復情況，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展，而要做好今年工作，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持常態化防控。
李克強解釋，中央已考慮到疫情得到有效控制及經濟逐步恢復等情況，因此將預算赤字由去年的百分之三點六以上，下調至百分之三點二，同時不再發行抗疫特別國債。此外，他亦公佈一系列措施，包括穩定及擴大消費、多管道增加居民收入、加大5G網絡建設力度、支援有條件地方建設國際和區域科技創新中心等。
做好鞏固脫貧工作
李克強表示，今年要做好鞏固脫貧成果及實施鄉村振興的有效銜接，確保不會出現大規模返貧，強調要對脫貧縣從脫貧之日起，設立五年過渡期，保持主要幫扶政策總體穩定，促進脫貧人口穩定就業，發展壯大脫貧產業，做好脫貧人口易地搬遷、後續扶持。
為壓縮會議時間，中央今年的政府工作報告首次分成兩個版本，李克強宣讀的是精簡版，約一小時讀完，人大代表現場審議的是完整版本。此外，工作報告亦提到，目前中國經濟恢復基礎未牢固，並要防範化解金融等風險，強調任務仍然艱巨，政府會面對挑戰，做好改進工作。