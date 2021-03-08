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台農收要180箱菠蘿定單 揭「假冒總統訂菠蘿」惡作劇

2021-03-08 列印
　　台灣近日出現「假冒總統府的名義來訂購菠蘿」的惡作劇，而果農一家人及時向當局求證，沒有出現損失。事件已交由警方處理，警方指行為已構成違反刑法的犯罪。果農透露，近日接獲不少騷擾電話，十分困擾。 內地禁止台灣菠蘿進口，令台灣民眾發起大批購買菠蘿行動。台媒報道指，高雄大樹鄉的果農「鳳梨伯」上周三接獲網上定單，對方以總統府的名義訂購了共一百八十箱的菠蘿，但果農的兒子林生覺得事件可疑，於是翌日致電總統府查詢。

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