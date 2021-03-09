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未定五年增長目標 中國強調高質發展

2021-03-09 列印
　　內地十四五規劃綱要草案，未有如十三五規劃般設定未來五年經濟增長目標，只提到經濟運行保持在合理區間，每年視乎情況提出，而今年的經濟增長目標為百分之六以上。在北京，國家發改委副主任胡祖才昨日指，十四五規劃沒有設定經濟增長目標，並不意味中國不要GDP增速，強調中國經濟轉向高質量發展階段，不能簡單以GDP增速論英雄，更不能為經濟增長，不顧質量效益和生態環境方面的後果；但實現現代化需要有合理增長，因此處理方式兼顧了兩方面需求。

　　國家發改委副主任寧吉喆說，今年首兩個月中國經濟運行延續去年第二季穩定恢復勢頭，在宏觀政策支援、市場主體努力下，有把握實現全年經濟社會發展目標。他又指，中國成為全球唯一錄得經濟增長的主要經濟體，投資功不可沒，今年要保持經濟運行在合理區間，仍要進一步發揮投資的關鍵作用。

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