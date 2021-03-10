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救急！台高麗菜銷情慘不忍睹

2021-03-10 列印
　　台灣最近牽起全民關注本地農產品的熱潮，繼台灣菠蘿後，又傳出需要搶救高麗菜。台媒指，高麗菜從二月中旬，價格就持續低迷，現時每公斤平均只有五塊多。昨日台南市議會免費贈送民眾九萬斤，而農糧署也積極推動外銷市場，希望能拉抬價格。台南市議會一次採買了二千六百箱高達九萬斤的高麗菜要免費贈送，也要順便搶救菜農。據早前台灣民視新聞報道指，由於春節前高麗菜需求量大，台灣農民紛紛搶種，導致價格下滑，一公斤的高麗菜批發價春節後只剩六元二毫。

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