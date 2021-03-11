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落實「十四五」規劃 汪洋冀政協發揮作用

2021-03-11 列印
■汪洋指，大會圓滿完成各項議程，形容是「勝利閉幕」。新華社
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　　全國政協會議昨日下午在北京人民大會堂閉幕，國家主席習近平和黨領導人都有出席閉幕，並通過三頂決議及一項報告。而中國全國政協主席汪洋亦發表講話指，政協作為在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道，必須多做宣傳政策、解疑釋惑的工作，向社會傳遞正能量。

　　汪洋指，全體委員堅持建言資政和凝聚共識，取得積極成果，充份體現為國履職、為民盡責的擔當精神，展現政協作為專門協商機構的優勢。他認為，實施「十四五」規劃的第一年，政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把黨中央決策部署和對政協工作落實進行。為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步作出積極貢獻。

　　汪洋更指，政協要更好發揮協商民主的作用，圍繞「十四五」時期重點任務和人民群眾的關切，通過政協協商的制度實踐；並提升協商機構效能，推動黨治國理政各項決策部署能有效落實。

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