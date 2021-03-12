  • 2021年3月12日 星期五
  • 26º
  • 68%
熱門： 科興復必泰翠華大拘捕強制檢測

日報新聞 > 中國

美驅逐艦通過台海 拜登上任後第三次

2021-03-12 列印
　　台海再起風雲，美軍一艘驅逐艦通過台灣海峽後，解放軍東部戰區昨日表示堅決反對。據了解，此次已是美國總統拜登上任以來，美軍驅逐艦第三度通過台灣海峽。

　　根據美軍第七艦隊發佈，伯克級導彈驅逐艦芬恩號周三根據國際法，例行通過台灣海峽，展現美國對印太地區自由開放的承諾。據悉，此艦是配備神盾作戰系統。這次已是拜登上任後第三次有美軍驅逐艦通過台海。

　　中國解放軍東部戰區就「美軍的芬恩號驅逐艦穿航台海」發表回應，對此表示堅決反對。東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校指責，芬恩號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作的行動，是傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，對此表示堅決反對。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd