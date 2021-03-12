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駐英使館去信BBC 斥報道不實

2021-03-12 列印
　　中英再因傳媒報道起風波。這次是中國駐英國大使館去信英國廣播公司（BBC），指廣播四台的報道不實，就網絡資訊、抗疫、外交等對中國進行無端指責。據使館表示，在報道播出前已就報道預設內容，致函節目組表達強烈不滿，敦促對方摒棄偏見，改正錯誤，客觀、公正報道。

　　使館表示，沒有任何意圖就病毒溯源問題上，誤導他人判斷，並稱會採取積極、科學和合作的態度，邀請世衞組織專家開展溯源研究。

　　關於Twitter封鎖帳號一事，使館認為中國外交的首要職責是捍衞自己國家的主權、安全和發展利益，從來沒有主動挑釁別人，現在是別人對中方的家事橫加干涉，進行辱罵抹黑，因此不得不奮起自衞，堅定捍衞國家利益和尊嚴。

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