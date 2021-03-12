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布林肯楊潔篪 下周高層戰略對話

2021-03-12 列印
　　美國國務卿布林肯將與楊潔篪下周四會面，外交部發言人趙立堅宣佈，應美方邀請，中美將於近期舉行高層戰略對話。

　　趙立堅宣佈應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文於三月十八日至十九日在安克雷奇舉行中美高層戰略對話。​

　　中國外交部重申，中方對中美關係的立場是明確的。要求美方客觀、理性看待中國和中美關係；停止干涉中國內政；按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回正軌。

　　台灣的外交部亦就事件回應指，已循例事前與美方溝通，並請美方事後對台簡報說明會談要情。

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