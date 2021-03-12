布林肯楊潔篪 下周高層戰略對話

趙立堅宣佈應美方邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅將同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文於三月十八日至十九日在安克雷奇舉行中美高層戰略對話。
中國外交部重申，中方對中美關係的立場是明確的。要求美方客觀、理性看待中國和中美關係；停止干涉中國內政；按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回正軌。
台灣的外交部亦就事件回應指，已循例事前與美方溝通，並請美方事後對台簡報說明會談要情。
健身中心再次爆發疫情，中招人數不斷上升。西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組染疫者增至逾五十人。衞生防護中心指，該健身中心並非所有人做運動時都戴口罩，有人做劇烈運動，令飛沫傳得較遠。個別染...
2021-03-12
中國十三屆全國人大四次會議昨日於北京舉行閉幕會，中共總書記、國家主席習近平等國家領導人出席。會議表決各項決議草案、決定草案。國務院總理李克強出席記者會並回答記者提問，提及疫下的就業優先的政策及中美關係...
2021-03-12
日本311大地震十周年，仍有二千五百人下落不明。其中一名失蹤者家屬六十四歲男子，痛失愛妻的他學習潛水並堅持七年間每周潛水下海，已潛水逾四百七十次，希望終有一日尋獲愛妻遺體，將她帶「回家」。據了解，在二...
2021-03-12
據《星島地產網》報道，在用家追捧下，藍籌屋苑頻錄承接，其中天水圍嘉湖山莊低層，面積約551方呎，獲外區客以約562萬承接，呎價約10200元，較市價低3至5%。另外，沙田第一城中層一個面積284方呎單...
2021-03-12
美股杜指周三創新高之後，昨晚美國公佈失業人數較預期少，美股繼續向上衝，杜指周四早段曾升356點，至32653點，再創歷史高位，升幅約1.1%。 標普指數初段升1.43%，納指升幅較大，達2.62%。 ...
2021-03-12
慕遜加柏於德國盃被多蒙特淘汰，歐聯十六強又陷出局邊緣，德甲第五名來季歐霸席位成為今季重要目標。今晚聯賽作客近況欠佳的奧格斯堡，他們暫且將下周二鬥曼城的歐聯十六強次回合拋諸腦後，由復出的隊長史甸度再當剋星領軍取勝力爭上游，客勝去馬。 （香港時間周六凌晨3:30開賽） 自從馬高路斯二月中宣布來季轉教多蒙特後，慕遜加柏戰績持續下滑，德盃八強0:1敗給蜜蜂軍團出局；歐聯十六強首回合中立場0:2不敵曼城，下周二次回合再於匈牙利布達佩斯反敗為勝晉級機會渺茫；德甲只錄得一和三負，排名由第七下滑至第十位，落後第五的利華古遜七分。 史甸度再做奧堡剋星 陷入如此困境，慕遜加柏唯有將首要任務放在...
2021-03-12
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
39歲「底褲大王」的三億駙馬袁偉豪（Ben) 早前出席《萬千星輝頒獎禮》時，被網友狠批未老先衰，嚴重走樣！嬲到阿Ben同網民開火，咬牙切齒回應「醜男論」。事隔兩個月，袁偉豪靚樣回歸為TVB新劇《把關者...
2021-03-12
西營盤一間健身中心爆發嚴重疫情，確診人數不斷上升，至昨天累計五十人中招。由於健身者、教練等也到訪其他健身室，不排除病毒傳播鏈伸延至更多處所，單是這一個群組，足令本港疫情大反彈，當局必須徹查健身室存在的風險因素，必要時實施「鏢靶式」控疫，針對健身室，推出相關的限聚令。 衞生防護中心初步調查發現，爆疫的「Ursus Fitness」，並非所有健身者也戴口罩，個別人士做劇烈運動時，不排除口沫橫飛，令室內充滿病毒，其他人避無可避。還有小組式運動，人與人之間近距離接觸，也大大增加交叉感染的風險。另一高危因素，是健身者喜用器材，多人輪流使用，若來不及清潔，環境中留下病毒的機會就大大提高...
2021-03-12
應屆香港短途錦標冠軍日本代表「野田重擊」，將於本月二十八日復出，競逐中京競馬場舉行的國際一級賽高松宮紀念賽，查此駒在過往兩屆均有列陣，可是均未能上名。 至於「野田重擊」會否在下月再次來港，參加主席短途獎，則在該賽後才有決定。 馬場浮世繪
2021-03-12