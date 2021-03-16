疑似潘石屹之子詆毀英烈 遭北京公安追捕歸案

近期因造謠詆毀中印邊境事件中捍衛國土戍邊官兵的英雄事件而被捕被拘的人數仍在增加。北京市海淀公安分局微博昨天通報，微博用戶潘某發表謠言詆毀英烈，經查後發現其去年二月二日離境後，一直在境外。目前海淀公安分局已依法對其刑事拘留及開展追逃，據報，被追逃的男子疑似地產商潘石屹之子潘瑞。



據早前曾流傳的一則微博截圖顯示，名為潘瑞的加V帳號發文稱，邊境衝突中「我軍至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」。截圖時間顯示為去年六月二十三日。



目前，海淀公安分局已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃。警方敦促其盡快回國受查。



